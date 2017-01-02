Новогодняя ночь в Татарстане прошла без грубых нарушений общественного порядка

В ночь с 31 декабря на 1 января более 2 тысяч полицейских Татарстана охраняли общественный порядок.

В новогоднюю ночь в Татарстане грубых нарушений общественного порядка не допущено, сообщается на официальном портале Казани.

Такую информацию предоставили в пресс-службе МВД РТ.

В Татарстане в ночь с 31 декабря на 1 января более 2 тысяч сотрудников полиции охраняли общественный порядок.

«Безопасность мероприятий и граждан была обеспечена в полном объеме, серьезных нарушений не зарегистрировано. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения новогодних праздников» - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Татарстан.

В настоящее время в Татарстане работает 163 новогодних городка. Общественный порядок на местах в круглосуточном режиме обеспечивают более 400 сотрудников полиции.

Также на страже безопасности граждан – частные охранные организации, добровольные народные дружины, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, члены республиканского молодежного центра «Форпост».