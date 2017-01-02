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Елена Малкова
2 Января, 2017 19:08
Новогодняя ночь в Татарстане прошла без грубых нарушений общественного порядка
Казань, 02 Января - DIXINEWS.
В новогоднюю ночь в Татарстане грубых нарушений общественного порядка не допущено, сообщается на официальном портале Казани.
Такую информацию предоставили в пресс-службе МВД РТ.
В Татарстане в ночь с 31 декабря на 1 января более 2 тысяч сотрудников полиции охраняли общественный порядок.
«Безопасность мероприятий и граждан была обеспечена в полном объеме, серьезных нарушений не зарегистрировано. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения новогодних праздников» - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Татарстан.
В настоящее время в Татарстане работает 163 новогодних городка. Общественный порядок на местах в круглосуточном режиме обеспечивают более 400 сотрудников полиции.
Также на страже безопасности граждан – частные охранные организации, добровольные народные дружины, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, члены республиканского молодежного центра «Форпост».
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