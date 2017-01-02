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Елена Малкова
2 Января, 2017 18:31
В Екатеринбурге ожидаются похолодание и снегопады
Екатеринбург, 02 Января - DIXINEWS.
Гидрометцентр предупредил жителей Екатеринбурга о снегопадах и холодах, сообщается на официальном портале города.
Снегопады и резкое похолодание ожидаются на Урале на этой неделе, сообщили в мэрии Екатеринбурга со ссылкой на информацию Гидрометцентра.
В ночь на вторник и в дневное время 3 января в столице Урала выпадет 5 миллиметров осадков. В последующие дни обильные снегопады продолжатся, 6 и 7 января ежедневно будет выпадать до 7 миллиметров осадков.
В ночь на 5 января температура воздуха в Екатеринбурге понизится до минус 20 градусов.
Службы благоустройства города готовы к капризам погоды и принимают меры по очистке тротуаров и дорог.
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