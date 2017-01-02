В Екатеринбурге ожидаются похолодание и снегопады

В Екатеринбурге в ночь на 5 января температура воздуха понизится до минус 20 градусов.

Гидрометцентр предупредил жителей Екатеринбурга о снегопадах и холодах, сообщается на официальном портале города.

Снегопады и резкое похолодание ожидаются на Урале на этой неделе, сообщили в мэрии Екатеринбурга со ссылкой на информацию Гидрометцентра.

В ночь на вторник и в дневное время 3 января в столице Урала выпадет 5 миллиметров осадков. В последующие дни обильные снегопады продолжатся, 6 и 7 января ежедневно будет выпадать до 7 миллиметров осадков.

В ночь на 5 января температура воздуха в Екатеринбурге понизится до минус 20 градусов.

Службы благоустройства города готовы к капризам погоды и принимают меры по очистке тротуаров и дорог.