Экономика

Елена Малкова
2 Января, 2017 17:59

Россия вошла в список самых привлекательных для инвестиций стран

Российский рубль — главная ставка для инвесторов.
Источник фото: depositphotos.com
Россия, Москва, 02 Января - DIXINEWS.

В этом году Россия будет в списке самых популярных развивающихся рынков среди инвесторов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

"Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги", — говорится в сообщении.

По данным банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в российский рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это наилучший показатель среди рынков стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Среди самых популярных развивающихся рынков среди инвесторов также указаны ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия. Специалисты отмечают, что во всех этих государствах наблюдается улучшение политического климата. Также активы на данных рынках менее уязвимы к определенным внешним факторам.

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