Россия вошла в список самых привлекательных для инвестиций стран

В этом году Россия будет в списке самых популярных развивающихся рынков среди инвесторов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

"Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги", — говорится в сообщении.

По данным банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в российский рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это наилучший показатель среди рынков стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Среди самых популярных развивающихся рынков среди инвесторов также указаны ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия. Специалисты отмечают, что во всех этих государствах наблюдается улучшение политического климата. Также активы на данных рынках менее уязвимы к определенным внешним факторам.