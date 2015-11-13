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Елена Малкова
2 Января, 2017 17:59
Россия вошла в список самых привлекательных для инвестиций стран
Россия, Москва, 02 Января - DIXINEWS.
В этом году Россия будет в списке самых популярных развивающихся рынков среди инвесторов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
"Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги", — говорится в сообщении.
По данным банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в российский рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это наилучший показатель среди рынков стран Европы, Ближнего Востока и Африки.
Среди самых популярных развивающихся рынков среди инвесторов также указаны ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия. Специалисты отмечают, что во всех этих государствах наблюдается улучшение политического климата. Также активы на данных рынках менее уязвимы к определенным внешним факторам.
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