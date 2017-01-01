Около трёх миллионов человек приняли участие в новогодних гуляньях в Москве

Около 100 тысяч человек отметили праздник в центре столицы.

Около трёх миллионов человек приняли участие в праздничных гуляньях, прошедших на улицах столицы в ночь на 1 января 2017 года, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

Около 100 тысяч человек отметили праздник в центре столицы.

Правопорядок обеспечивали более трёх тысяч сотрудников органов внутренних дел, 4360 военнослужащих Росгвардии, а также две тысячи народных дружинников.

Встретить Новый год можно было на центральных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», на ВДНХ, в 21 парке культуры и отдыха и на 11 новогодних площадках в округах.

Всего же в столице пройдёт свыше 400 мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества. В рамках мероприятий состоятся театрализованные представления и спектакли, концерты и музыкальные фестивали, выставки и ярмарки.