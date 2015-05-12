Общество

Елена Малкова
1 Января, 2017 20:03

С 1 января начинает повышаться пенсионный возраст для российских чиновников

Источник фото: business-fm.ru
Россия, Москва, 01 Января - DIXINEWS.

С 1 января 2017 года вступает в силу закон, согласно которому пенсионный возраст для чиновников будет с каждым годом повышаться на шесть месяцев, сообщает РИА «Новости».

Ежегодное повышение пенсионного возраста будет продолжаться до тех пор, пока не составит 65 лет и 63 года для мужчин и женщин соответственно.

Ранее госслужащие выходили на заслуженный отдых в том же возрасте, что и другие граждане: мужчины — в 60 лет, женщины — в 55. В соответствии с законом, минимальный стаж гражданской госслужбы, который дает право на пенсию за выслугу лет, будет поэтапно увеличен.

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