С 1 января начинает повышаться пенсионный возраст для российских чиновников

С 1 января 2017 года вступает в силу закон, согласно которому пенсионный возраст для чиновников будет с каждым годом повышаться на шесть месяцев, сообщает РИА «Новости».

Ежегодное повышение пенсионного возраста будет продолжаться до тех пор, пока не составит 65 лет и 63 года для мужчин и женщин соответственно.

Ранее госслужащие выходили на заслуженный отдых в том же возрасте, что и другие граждане: мужчины — в 60 лет, женщины — в 55. В соответствии с законом, минимальный стаж гражданской госслужбы, который дает право на пенсию за выслугу лет, будет поэтапно увеличен.