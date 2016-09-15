Общество

Елена Малкова
1 Января, 2017 19:25

В России для коллекторов начали действовать новые правила

Законом ограничено максимальное количество звонков и SMS-сообщений должнику.
Источник фото: kreditadvo.ru
Россия, Москва, 01 Января - DIXINEWS.

Коллекторские агентства с 1 января начинают работать по новым правилам, сообщает ТАСС.

Осуществлять коллекторскую деятельность теперь могут только компании, включенные в госреестр, который начала вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России.

Компании, самовольно продолжающие коллекторскую деятельность, ждут штрафы до 2 млн руб., а физическим лицам, самовольно осуществляющим такую деятельность, будет грозить штраф до 500 тыс. руб.

Новый закон четко определяет регламент общения коллекторов с должниками. По нему коллекторам запрещено причинять вред должнику, применять физическую силу, угрожать, причинять вред здоровью, повреждать имущество должника, создавать психологическое давление, используя выражения и действия, которые унижают честь и достоинство должника. Также запрещается раскрывать информацию о должнике и его задолженности третьим лицам.

Законом ограничено максимальное количество звонков и SMS-сообщений должнику. Не допускается взаимодействие с должником в будние дни с 22 до 8 часов и в выходные дни с 20 до 9 часов по местному времени.

Запрещены личные встречи с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону нельзя - более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в течение месяца.

Также коллектор в начале разговора обязан называть свои фамилию и должность, в том числе и в SMS-сообщениях. Запрещается скрывать телефонный номер или адрес электронной почты, с которых осуществляются звонки или направляются сообщения. При этом должнику предоставляется право отказаться от общения с указанными лицами.

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