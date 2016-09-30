Экономика

Елена Малкова
1 Января, 2017 18:51

С 1 января в России выросли ставки акцизов на алкоголь

Источник фото: ru.sputnik-tj.com
Россия, Москва, 01 Января - DIXINEWS.

Ставки акцизов на алкоголь в РФ увеличены с 1 января 2017 года, сообщает РИА «Новости».

Акциз на шампанское из иностранного сырья, вырос на 10 рублей и на сегодня составляет 36 рублей за литр.

Ставка акциза на шампанское из винограда, собранного на территории РФ, стала дороже на один рубль и составила 14 рублей за литр.

Ставка акциза на тихие вина из отечественного сырья не изменился и составляет — 5 рублей за литр, а на вина иностранных производителей ставка выросла существенно: с 9 рублей до 18 рублей за литр.

Размер акцизов на сидр, пуаре и медовуху увеличиваются с 9 рублей (уровень прошлого года) до 21 рубля за литр. Акциз на пиво с уровнем спирта от 0,5% до 8,6% увеличивается с 20 до 21 рубля за литр и на пиво (доля спирта свыше 8,6%) с 37 до 39 рублей за литр.

Акциз на крепкий алкоголь (содержание спирта от 9%) увеличивается с прошлогодних 500 рублей до 523 рублей за литр в 2017 году.

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