Общество

Елена Малкова
30 Декабря, 2016 15:06

Сегодня в Перми состоится открытие новогоднего комплекса «Эко-Сад»

Новогодний комплекс «Эко-Сад».
Источник фото: gorodperm.ru
Пермь, 30 Декабря - DIXINEWS.

Сегодня, 30 декабря, в 20:00 на городской эспланаде состоится долгожданное открытие новогоднего комплекса «Эко-Сад», сообщает пресс-служба администрации Перми.

В этом году открытие новогоднего комплекса пройдет в формате флешмоба: зажигать новогодние огни будут все гости городка.

С открытием новогоднего комплекса возобновит свою работу и сайт проекта – ледовыйгородок.рф, на котором можно будет узнать режим работы городка, получить информацию об объектах комплекса, скачать план-схему, и познакомиться с афишой мероприятий.

Так, например, с 3 по 8 января в комплексе «Эко-Сад» будет открыта резиденция Деда Мороза, а посетителей комплекса каждый вечер будет радовать концертная программа с участием артистов города. В Рождество жителей и гостей города ждет праздничная программа с приятными сюрпризами, настоящим вертепом и приглашенными артистами.

Также информация об изменениях в режиме работы новогоднего комплекса и предстоящих мероприятиях доступна в официальных аккаунтах проекта: в Инстаграме, ВКонтакте. Официальный хэштег проекта #ЭкоСадПермь.

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