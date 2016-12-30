Сегодня в Перми состоится открытие новогоднего комплекса «Эко-Сад»

Сегодня, 30 декабря, в 20:00 на городской эспланаде состоится долгожданное открытие новогоднего комплекса «Эко-Сад», сообщает пресс-служба администрации Перми.

В этом году открытие новогоднего комплекса пройдет в формате флешмоба: зажигать новогодние огни будут все гости городка.

С открытием новогоднего комплекса возобновит свою работу и сайт проекта – ледовыйгородок.рф, на котором можно будет узнать режим работы городка, получить информацию об объектах комплекса, скачать план-схему, и познакомиться с афишой мероприятий.

Так, например, с 3 по 8 января в комплексе «Эко-Сад» будет открыта резиденция Деда Мороза, а посетителей комплекса каждый вечер будет радовать концертная программа с участием артистов города. В Рождество жителей и гостей города ждет праздничная программа с приятными сюрпризами, настоящим вертепом и приглашенными артистами.

Также информация об изменениях в режиме работы новогоднего комплекса и предстоящих мероприятиях доступна в официальных аккаунтах проекта: в Инстаграме, ВКонтакте. Официальный хэштег проекта #ЭкоСадПермь.