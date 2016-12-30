В Волгограде Комсомольский мост открыли для пешеходов

Губернатор Андрей Бочаров провел выездное совещание на Комсомольском путепроводе, сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области. Комсомольский мост для пешеходов открыли сегодня, 30 декабря.

«Мы говорили людям, что в течение 2016 года запустим четыре полосы движения и пешеходную зону — задачи выполнены. Остальные работы будут проходить в 2017 году», — подчеркнул губернатор.

Как пояснил губернатор, на объекте еще предстоят изменения. Речь идет об опорах освещения, покраске, элементах декора. «Вместе с РЖД договорились о благоустройстве прилегающей территории. Так что в конце 2017 года мы увидим другой мост», - сказал губернатор.

Особое внимание в ходе инспекции было уделено безопасности и комфорту водителей и пешеходов. Так, принято решение дополнительно установить защитные экраны, чтобы на пешеходов не попадала грязь с проезжей части. В следующем году будет проработана новая схема движения на съездах с моста, удобная как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Работы на Комсомольском путепроводе, который долгое время не ремонтировался и был серьезно изношен, начались в 2015-м. В этом году мост открыли для движения автотранспорта и пешеходов.