Экономика

Елена Малкова
30 Декабря, 2016 12:14

В Волгограде Комсомольский мост открыли для пешеходов

Пешеходная зона на Комсомольском мосту.
Источник фото: volgograd.ru
Волгоград, 30 Декабря - DIXINEWS.

Губернатор Андрей Бочаров провел выездное совещание на Комсомольском путепроводе, сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области. Комсомольский мост для пешеходов открыли сегодня, 30 декабря.

«Мы говорили людям, что в течение 2016 года запустим четыре полосы движения и пешеходную зону — задачи выполнены. Остальные работы будут проходить в 2017 году», — подчеркнул губернатор.

Как пояснил губернатор, на объекте еще предстоят изменения. Речь идет об опорах освещения, покраске, элементах декора. «Вместе с РЖД договорились о благоустройстве прилегающей территории. Так что в конце 2017 года мы увидим другой мост», - сказал губернатор.

Особое внимание в ходе инспекции было уделено безопасности и комфорту водителей и пешеходов. Так, принято решение дополнительно установить защитные экраны, чтобы на пешеходов не попадала грязь с проезжей части. В следующем году будет проработана новая схема движения на съездах с моста, удобная как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Работы на Комсомольском путепроводе, который долгое время не ремонтировался и был серьезно изношен, начались в 2015-м. В этом году мост открыли для движения автотранспорта и пешеходов.

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