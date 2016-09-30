В 2017 году в Свердловской области появятся 102 новых комплекса видеофиксации нарушений ПДД

В министерстве транспорта и связи Свердловской области подвели предварительные итоги работы в 2016 году системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также рассказали о планах по развитию в этом направлении в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

По итогам одиннадцати месяцев текущего года на территории уральского региона с использованием стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД сотрудниками ГИБДД вынесено свыше 619 тысяч постановлений на сумму более 380 млн. рублей.

В Минтрансе отмечают, что водители стали более внимательными и дисциплинированными в зонах контроля. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года количество выписанных постановлений о нарушении ПДД на дорогах, где установлены видеокамеры, сократилось на 12,3 процента, а количество ДТП по вине водителей, за этот же период сократилось на 21,2 процента.

На сегодня на территории области введено в эксплуатацию 64 стационарных и 63 передвижных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Министерством разработана программа по развитию системы автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения в регионе до 2022 года. В рамках программы в 2017 году планируется передать на баланс Свердловской области 63 передвижных комплекса фотовидеофиксации, находящиеся на балансе ГУ МВД России и 20 стационарных комплексов, которые числятся на балансе муниципалитетов.

Кроме того, в следующем году планируется установить 102 новых комплекса. Таким образом к концу следующего года в Свердловской области будет работать 235 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД - 120 стационарных и 115 передвижных.

Стоит отметить, что установка стационарных комплексов осуществляется на основе предложений Госавтоинспекции, с учетом анализа дорожно-транспортной ситуации на трассах региона.