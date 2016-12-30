Состоялось официальное открытие Дома Самарского Деда Мороза

В день торжественного открытия резиденции Самарского Деда Мороза на площади состоялся праздничный концерт.

В Самаре 29 декабря на площади им. В.В. Куйбышева официально стартовал проект «В гостях у Самарского Деда Мороза», сообщает пресс-служба мэрии.

Впервые на главной площади города установлен деревянный дом Самарского Деда Мороза. На площади появилось праздничное новогоднее оформление.

В день торжественного открытия резиденции Самарского Деда Мороза на площади состоялся праздничный концерт.

Проект «В гостях у Самарского Деда Мороза» будет работать все зимние каникулы с 29 декабря 2016 года по 8 января 2017 года с 12:00 до 20:00, 31 декабря с 12:00 до 16:00, 1 января с 16:00 до 20:00. Вход для посетителей - свободный.

Прежде чем оказаться в гостях у Самарского Деда Мороза юные гости в сопровождении сказочных героев преодолеют маршрут через «волшебный» сосновый лес-лабиринт, побывают на нескольких сказочных станциях. В доме Самарского Деда Мороза для детей подготовлена праздничная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

В дни новогодних каникул к Самарскому Дедушке Морозу приедет его друг из Финляндии – Йоуллупукки и его коллеги из Мордовии, Чувашии и Татарстана, Якутиии.