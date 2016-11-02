Общество

Елена Малкова
30 Декабря, 2016 06:01

В Санкт-Петербурге изъято 582 норковые шубы

На одном из рынков Санкт-Петербурга выявлены меховые изделия из норки с нарушениями маркировки.
Источник фото: belduma.ru
Санкт-Петербург, 30 Декабря - DIXINEWS.

На одном из рынков Санкт-Петербурга выявлено 582 меховых изделия из норки с нарушениями маркировки, сообщает пресс-служба ФТС России.

Во время проверки выяснилось, что шубы имели маркировки иностранных производителей. Однако у некоторых шуб обнаружены контрольные идентификационные знаки (КИЗ), что данный товар произведен в России.

Это противоречит действующему законодательству, так как иностранные меховые изделия, ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС, должны быть маркированы иным КИЗ.

Значит, данный товар ввезен на таможенную территорию ЕАЭС нелегально.

Часть норковых шуб вообще не имела никаких КИЗ, кроме товарных бирок иностранных производителей.

Владельцы магазинов, в которых проводилась проверка, не смогли представить необходимые документы, подтверждающие легальность товара, а также подтверждающие факт производства вышеуказанных товаров на территории РФ. Установить страну, где были произведены шубы, не представилось возможным.

Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Все меховые изделия с нарушением маркировки изъяты и помещены на ответственное хранение. Примерная рыночная стоимость шуб составляет более 20 млн. рублей.

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