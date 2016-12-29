В Омске появился ледовый городок в виде Кремля

Масштабный ледовый городок возвели в парке Советского округа в рамках программы «Родные города», сообщается на официальном портале правительства Омской области.

Крепость возведена в виде московского Кремля – здесь построены Спасская и Никольская башни, Сенатский дворец. Крепость занимает площадь в полторы тысячи квадратных метров, ее высота достигает восьми метров.

У входа в ледовый городок гостей встречают новогодние скульптуры деда Мороза, Снегурочки, а также знаменитых символов Омска — Сантехника Степаныча, Любочки, Городового и Пожарного. Рядом расположены лабиринты, горки различных размеров.

Кремль из снега построен по реальным эскизам и фото. На протяжении месяца над его созданием трудились свыше 20 художников, дизайнеров, скульпторов и резчиков льда. Для новогоднего городка понадобились 1 тыс. кубометров снега и 300 кубометров льда. Ледяные блоки заготавливали на иртышских затонах, а снег брали в Советском парке.