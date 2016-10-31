В Красноярском крае мошенница обманула пенсионерку на 2 млн рублей

В Ачинске перед судом предстанет местная жительница за мошенничество и кражу в особо крупном размере, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Следователями МО МВД России «Ачинский» направлено в суд уголовное дело в отношении злоумышленницы, обвиняемой в мошенничестве и краже в особо крупном размере.

Как установили полицейские, потерпевшая разместила в Интернете объявление о продаже недвижимости. Вскоре к ней пришла женщина, которая намеревалась купить квартиру. Войдя в доверие к пожилой женщине, злоумышленница узнала, где у хозяйки квартиры хранятся ювелирные украшения. На протяжении нескольких месяцев мошенница приходила в гости к пенсионерке и, злоупотребляя ее невнимательностью, похищала драгоценные украшения. Исчезновение украшений пожилая женщина обнаружила не сразу. Более того, злоумышленница взяла в долг у пенсионерки 200 тысяч рублей. Общая сумма ущерба превысила 2 млн. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую - ранее судимую за имущественные преступления 52-летнюю местную жительницу.

В отношении женщины следователями МО МВД России «Ачинский» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», а также ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ближайшем будущем мошенница предстанет перед судом.