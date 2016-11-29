Яйцо «Богородское» – полувековой опыт и инноваций от Чайковской птицефабрики

ЗАО Птицефабрика «Чайковская» приступила к выпуску нового бренда яйца – «Богородское».

Такое название выбрано не случайно. Раньше село Фоки, на территории которого расположена птицефабрика, называлось Богородское.

Птицефабрика «Чайковская» сегодня является одним из крупнейших градообразующих предприятий района. За годы работы предприятие достигло высоких показателей производства: 1300 тонн мяса птицы, 221 млн. штук яиц в год.

Предприятие ежегодно увеличивает объемы выращивания зерновых и бобовых культур, многолетних и однолетних трав для кормовой базы. Витаминно-травяная мука собственного производства является одним из основных компонентов в рационе птицы. Также кормовая база включает шрот соевый, подсолнечный, жмых подсолнечный, масло льняное и растительное, сою экструдированную, аминокислоты, макро- и микроэлементы.

«Несколько десятков ингредиентов входит в кормовой рацион птицы, который, при этом каждый день не повторяется. В рационе птицы постоянно присутствуют витаминно-минеральные добавки собственного производства. Витаминная добавка содержит 15 ингредиентов, комбинированный корм – 18 ингредиентов, - рассказывает главный зоотехник ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Алла Белькова, отмечая, что на птицефабрике птица получает пользу натурального корма круглый год.

После реконструкции комбикормового цеха на птицефабрике появилась возможность применять автоматизированную систему подбора рациона. Это позволяет производить индивидуальные рационы для кур-несушек, с учетом возраста птицы и бренда яйца, к примеру, с повышенным содержанием селена, каротина или йода. Сегодня птицефабрика производит восемь видов рационов для птицы.

Реконструкция корпусов и техническая модернизация позволили увеличить поголовье птицы до 90 тысяч, обеспечив благоприятный климат и сбалансированное питание.

«На птицефабрике организован строгий санитарный и ветеринарный контроль в отношении условий содержания птицы, её здоровья, кормления, поения, причём как внутренний, так и со стороны надзорных органов. В условиях производственного содержания птиц какие-либо заболевания полностью исключены. Отсюда следует, что продукция предприятия – мясо птицы или яйцо – абсолютно безопасно для человека», - сообщила главный зоотехник птицефабрики Алла Белькова.

Производство яйца является основным направлением птицефабрики. Ежегодно увеличиваются объёмы производства и реализации. Птицефабрика «Чайковская» в 2016 году вышла на новый уровень – 225 млн. штук яиц в год. Сегодня помимо традиционных категорий этого продукта, птицефабрика предлагает яйцо, произведённое по уникальным технологиям – «Молодильное», «Деревенское», «Омега-3».

Новый бренд птицефабрики - яйцо «Богородское» по своему составу ещё более ценное. Этот продукт объединил в себе многолетние традиции предприятия и инновационные технологии пищевой промышленности. Для выпуска яйца «Богородское» разработан специальный рацион кормления птицы, обогащенный витаминами, минералами и микроэлементами. Не секрет, что всё полезное, что получает птица, передаётся и яйцу.

Так в яйце «Богородское» витамина А больше в 2 раза, витамина Е – в 1,5 раза, каротина - в 1,5 раза, селена – в 2 раза, Омега-3 – в 2,5 раза, йода – в 1,5 раза. Все эти элементы играют важную роль для нормального функционирования организма человека.

Употребление куриного яйца, обогащенного йодом, позволяет при среднесуточной норме в 120-150 мкг. восполнить недостаток этого элемента в организме человека.

Одно яйцо, обогащённое селеном, обеспечивает организму треть суточной нормы этого ценного элемента. Селен, как и витамин Е - природный антиоксидант. Суточная норма его потребления для женщин – 55 мкг, для мужчин – 70 мкг, для детей – 1мкг на 1 кг веса.

Для нормального функционирования всего организма необходимы полиненасыщенные жирные кислоты с суточной потребностью – не менее 0,25 г. Природный источник этого элемента – яйцо, обогащённое Омега-3 кислотами.

Важную роль для иммунитета играет каротин, который снижает риск инфекций и выполняет функцию антиоксиданта. При суточной норме каротина в 5 мг куриное яйцо обеспечивает до 15% ежедневной потребности организма в этом элементе.

Белок куриного яйца обладает защитными свойствами, поскольку содержит лизоцим. Норма потребления этого вещества - 5 мг в сутки. Один из источников лизоцима - яйцо.

Куриное яйцо - ценный источник необходимого для человека белка. Что касается холестерина, следует сказать, что холестерин в яичном желтке уравновешивается содержанием лецитина, холина и фосфолипидов, питающих нервные клетки. Поэтому считается, что яйцо не повышает уровень холестерина в организме.

Новый бренд от ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» стал лучшим на рынке элитного сегмента диетического, детского и спортивного питания. Благодаря высокому насыщению витаминами и минеральными элементами, яйцо «Богородское» практически на 100% удовлетворяет суточную потребность в полезных элементах организма человека.

В канун Нового года птицефабрика "Чайковская" сделала подарок своим любимым покупателям и на прилавках фирменных магазинов появилось яйцо «Богородское» - новый бренд продукции от ЗАО Птицефабрика «Чайковская».