Казанские волейболистки завоевали Кубок России

Волейболистки казанского «Динамо» выиграли Кубок России, сообщает пресс-служба администрации Казани.

В финальном матче со счетом 3:1 казанские спортсменки обыграли московский клуб «Динамо».

В начале первого сета на площадке казанского центра волейбола «Санкт-Петербург» шла равная игра. В середине игры казанские волейболистки смогли оторваться от соперника на 5 очков (15:10), но противники смогли сравнять счет. Хозяева площадки вновь выходят вперед – 19:16, однако гости в конце партии существенно сокращают отрыв до одного очка (24:23). После тайм-аута казанские волейболистки побеждают в партии.

Во втором сете гости делают рывок и ведут в счете 12:6. Хозяева площадки смогли переломить ход и сравнивают счет. Концовку сета активнее провели казанские волейболистки и одержали победу 25:20. Третья партия прошла в настоящей борьбе. Спортсменки московского клуба, уступая со счетом 17:10, догнали казанских волейболисток и смогли победить в сете 28:26. Четвертый сет проходит при преимуществе спортсменок из Татарстана: 25:15 по итогам партии и победа в Кубке России у казанского «Динамо».