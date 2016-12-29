В Воронеже в этом году установили 556 камер видеонаблюдения

В настоящее время в Воронеже в оживленных местах, зеленых зонах, местах проведения массовых мероприятий установлено 1116 видеокамер, 556 из них были смонтированы в этом году, сообщается на сайте администрации Воронежа.

Такую информацию в ходе заседания городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа привел руководитель МКУ «Безопасный город» Владимир Колчин.

По его словам это позволило раскрыть 26 и выявить 17 преступлений, 2331 ДТП, 78 пожаров, а всего в МКУ "Безопасный город" поступило 1142 запроса на представление архивной информации. Стоит напомнить, что в областном центре обязанности по развитию и совершенствованию сети видеонаблюдения возложены на МКУ «Безопасный город».