Власть

Елена Малкова
29 Декабря, 2016 10:43

В Воронеже в этом году установили 556 камер видеонаблюдения

Заседание городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа.
Источник фото: voronezh-city.ru
Воронеж, 29 Декабря - DIXINEWS.

В настоящее время в Воронеже в оживленных местах, зеленых зонах, местах проведения массовых мероприятий установлено 1116 видеокамер, 556 из них были смонтированы в этом году, сообщается на сайте администрации Воронежа.

Такую информацию в ходе заседания городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа привел руководитель МКУ «Безопасный город» Владимир Колчин.

По его словам это позволило раскрыть 26 и выявить 17 преступлений, 2331 ДТП, 78 пожаров, а всего в МКУ "Безопасный город" поступило 1142 запроса на представление архивной информации. Стоит напомнить, что в областном центре обязанности по развитию и совершенствованию сети видеонаблюдения возложены на МКУ «Безопасный город».

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