Общество

Елена Малкова
29 Декабря, 2016 10:04

В Волгоградской области пресекается незаконная реализация спиртосодержащей жидкости

По результатам рейда на незаконную продукцию наложен арест.
Источник фото: volgograd.ru
Волгоград, 29 Декабря - DIXINEWS.

В Волгоградской области пресекается незаконная реализация спиртосодержащей продукции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Более 140 тысяч единиц спиртосодержащей продукции, которая запрещена к реализации, выявлено на днях в ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в Дзержинском районе Волгограда.

В контрольно-надзорных мероприятиях принимали участие сотрудники Роспотребнадзора и регионального комитета промышленности и торговли. Как сообщили в облпромторге, в крупном оптово-распределительном комплексе было обнаружено почти 130 тысяч единиц непищевой спиртосодержащей продукции, продажа которой запрещена, и более 10 тысяч бутылок пищевого алкоголя без необходимых документов. По результатам рейда незаконная продукция была арестована.

Всего с начала 2016 года в регионе было выявлено 93 преступления в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, изъято и передано для уничтожения свыше 70 тысяч бутылок.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ с 26 декабря текущего года в стране на 30 суток приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукции с количеством этилового спирта более 25%, исключая парфюмерию и стеклоомывающие жидкости. К нарушителям применяются меры административной ответственности.

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