В Челябинске вновь открылся вытрезвитель

Впервые за много лет в Челябинске вновь заработал вытрезвитель.

Впервые за много лет в Челябинске вновь открылось учреждение – вытрезвитель, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый и пока единственный вытрезвитель в Челябинске открылся 28 декабря в Центральном районе города. В торжественной церемонии открытия учреждения приняли участие глава города Евгений Тефтелев и начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев.

Официально с 9 января Центр начнет принимать посетителей, а транспортировка будет осуществляться лишь на добровольной основе. Работа центра будет носить исключительно социальный характер.

Центр временного пребывания для граждан в алкогольном опьянении рассчитан на 35 мест. В помещении сделан капитальный ремонт, есть необходимые оборудование и мебель. Руководители полиции, станции скорой помощи и самого Центра подписали соглашение о взаимодействии.

«Мы выполняем решение комиссии по профилактике правонарушений. Заручившись поддержкой губернатора, пришли к полному пониманию с главой города. Совместно выработали систему мер административного воздействия, схему пребывания и нахождения лиц в алкогольном опьянении», - сообщил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев.