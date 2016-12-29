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Елена Малкова
29 Декабря, 2016 08:54
В Уфе на маршруты вышли новогодние трамвай и троллейбус
Уфа, 29 Декабря - DIXINEWS.
Новогодние трамвай и троллейбус появились в Уфе, сообщает пресс-служба мэрии.
«Управление электротранспорта Уфы» вновь решило присоединиться к созданию в Уфе праздничного настроения. Таким образом предприятие также решило привлечь внимание горожан к электротранспорту.
На сегодня на городских маршрутах появились трамвай и троллейбус, украшенные яркой иллюминацией. В полной мере всю их блестящую красоту можно оценить в вечернее время. Новогодний трамвай следует по маршруту №5 (ул. Пушкина - Госцирк), а новогодний троллейбус – по 13-му маршруту (Микрорайон Белореченский-Колхозный рынок).
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