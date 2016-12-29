В Уфе на маршруты вышли новогодние трамвай и троллейбус

В полной мере всю их красоту можно оценить в вечернее время.

Новогодние трамвай и троллейбус появились в Уфе, сообщает пресс-служба мэрии.

«Управление электротранспорта Уфы» вновь решило присоединиться к созданию в Уфе праздничного настроения. Таким образом предприятие также решило привлечь внимание горожан к электротранспорту.

На сегодня на городских маршрутах появились трамвай и троллейбус, украшенные яркой иллюминацией. В полной мере всю их блестящую красоту можно оценить в вечернее время. Новогодний трамвай следует по маршруту №5 (ул. Пушкина - Госцирк), а новогодний троллейбус – по 13-му маршруту (Микрорайон Белореченский-Колхозный рынок).