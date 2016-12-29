Общество

Елена Малкова
29 Декабря, 2016 08:36

В Ростовской области задержана партия контрафактной одежды и обуви

Товар был изъят сотрудниками полиции.
Источник фото: yutu.customs.ru
Ростов-на-Дону , 29 Декабря - DIXINEWS.

В Ростовской области на посту ДПС «Аксайский мост» был остановлен автомобиль «Scania», перевозивший одежду и обувь.

Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Согласно представленным во время проверки документам перевозка товаров народного потребления, оформленных в таможенном отношении, осуществлялась от продавца, зарегистрированного в Москве, в адрес ИП из Ставропольского края.

По имеющимся сведениям таможенный орган, выдавший предоставленную на проверку декларацию, – Зеленоградская таможня была реорганизована в 2011 году, поэтому декларация не могла быть оформлена в 2014 году. Более того, номер декларации не соответствует порядку присвоения номеров таможенными органами ФТС России.

В связи с этим товар был изъят сотрудниками полиции.

Как сообщается, на одежду и обувь были нанесены изображения, сходные с товарными знаками компаний: «Adidas AG», «POLO Ralph Lauren», «LACOSTE S.A.», «NIKE International Ltd», «ETS Zilli». Но эти товары, маркированные товарными знаками указанных компаний, не были оформлены в таможенном отношении. От представителей правообладателей в РФ получена информация, что данные товары – контрафактная продукция. Общая сумма причиненного ущерба правообладателям товарных знаков составляет более 43,8 миллионов рублей.

Материалы по фактам нарушения действующего законодательства, в том числе по ст. 180 и 327 УК РФ, переданы по подследственности в территориальное подразделение МВД России для принятия процессуального решения.

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