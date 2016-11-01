По факту рубки деревьев в Дендропарке Новосибирска возбуждено уголовное дело

По материалам прокурорской проверки законности работ в Дендрологическом парке Новосибирска возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска проверила законность осуществления работ в Дендрологическом парке города.

В ходе проверки выяснилось, что неизвестными лицами на территории памятника природы областного значения нарушен режим особо охраняемой природной территории.

Нарушители (подрядные организации) при прокладке кабельных линий по территории Дендрологического парка к строящемуся объекту выкопали две траншеи длиной 440 метров, глубиной 100 см и шириной 50 см.

Таким образом был уничтожен плодородный слой почвы на площади 220 кв.м, испорчена корневая система 53 деревьев, уничтожено 4 дерева. Сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей. Прокуратурой района установлены признаки преступления, предусмотренного ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба). По результатам проверки 27 декабря возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.