В Нижегородской области названы лучшие спортсмены и тренеры по итогам года

28 декабря губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял участие в церемонии награждения лучших спортсменов и тренеров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На торжественной церемонии прозвучали имена победителей в нескольких номинациях.

В номинации «Лучший тренер» и «Лучший спортсмен» победителей назвали в разных категориях: в летних олимпийских видах спорта: Анастасия Максимова и Н.Б.Тишина (художественная гимнастика); в зимних олимпийских видах спорта: Дарья Качанова и ее тренер В.К.Акилов (конькобежный спорт); в неолимпийских видах спорта: Екатерина Гордеева и ее тренер М.А.Аршинов (сумо); в паралимпийских видах спорта: Дмитрий Сафронов и его тренер Г.Н.Кошелева (легкая атлетика ПОДА).

В номинации «Спортивный район» и «Лучший ФОК» были награждены Уренский район и ФОК «Спарта» Уренского района.

В коллективной номинации «Спортивная команда года» был награжден волейбольный клуб «Спарта».

В номинации «Бизнес - спорту» был отмечен ОАО «Выксунский металлургический завод».

Заслуженную награду в номинации «Прорыв года» получил Михаил Доринов (плавание).

В номинации «Молодое дарование» назвали сразу двух победителей: в олимпийских видах спорта им стал Кирилл Остеев (тяжелая атлетика); в неолимпийских видах спорта - Никита Чернов (тайский бокс).

Победы в номинации «Лучшая СДЮСШОР» была удостоена НСДЮСШОР по гребному спорту.

В номинации «За преданность спорту» награду получила Н.И. Ситницкая.

В номинации «Лучший муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО» был награжден ФОК «Чемпион» р.п. Выездное Арзамасского района.

По мнению руководителя региона, сегодня спорт на территории региона популярен. «Уверен, что благодаря вашему труду Нижегородская область продолжит поступательное движение, как по развитию массового спорта, так и спорта высших достижений», - сказал губернатор.

Стоит напомнить, что в 2016 году в рамках инициированной губернатором программы по строительству ФОКов, в области открылись ФОК «Александр Невский» в Городце и ФОК «Юность» в Нижнем Новгороде. В настоящее время на территории области функционируют 33 ФОКа. По данным регионального минспорта, благодаря деятельности физкультурно-оздоровительных комплексов в спорт вовлечены более 30% жителей области.