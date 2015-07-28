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Елена Малкова
29 Декабря, 2016 06:34
ФТС России досрочно выполнила прогнозное задание по перечислению средств в федеральный бюджет
Россия, Москва, 29 Декабря - DIXINEWS.
Федеральная таможенная служба России досрочно выполнила прогнозное задание по формированию доходной части федерального бюджета на 2016 год.
О перечислении средств в федеральный бюджет ИА «DixiNews» сообщили в пресс-службе ФТС России.
По данным на 28 декабря текущего года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, преысила 4 трлн 360 млрд. рублей при прогнозном задании 4 трлн 357,3 млрд. рублей.
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