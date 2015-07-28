ФТС России досрочно выполнила прогнозное задание по перечислению средств в федеральный бюджет

ФТС России досрочно выполнила прогнозное задание по формированию доходной части федерального бюджета на 2016 год.

Федеральная таможенная служба России досрочно выполнила прогнозное задание по формированию доходной части федерального бюджета на 2016 год.

О перечислении средств в федеральный бюджет ИА «DixiNews» сообщили в пресс-службе ФТС России.

По данным на 28 декабря текущего года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, преысила 4 трлн 360 млрд. рублей при прогнозном задании 4 трлн 357,3 млрд. рублей.