Житель Березников осужден за незаконный оборот наркотических средств

В июне 2016 года УФСБ России по Пермскому краю в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 37-летний житель г. Березники, причастный к незаконному обороту наркотических средств, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

В результате обыска у него обнаружено и изъято наркотическое средство гашиш общей массой более 390 грамм, электронные весы, упаковочный материал (фольга).

По данному факту УФСБ возбуждено и расследовалось уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…»). 20 октября решением Березниковского городского суда он признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.