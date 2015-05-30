Криминал

Елена Малкова
28 Декабря, 2016 15:45

Житель Березников осужден за незаконный оборот наркотических средств

Решением Березниковского городского суда он признан виновным в совершении инкриминируемого преступления.
Источник фото: dixinews.ru
Березники, 28 Декабря - DIXINEWS.

В июне 2016 года УФСБ России по Пермскому краю в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 37-летний житель г. Березники, причастный к незаконному обороту наркотических средств, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

В результате обыска у него обнаружено и изъято наркотическое средство гашиш общей массой более 390 грамм, электронные весы, упаковочный материал (фольга).

По данному факту УФСБ возбуждено и расследовалось уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…»). 20 октября решением Березниковского городского суда он признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

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