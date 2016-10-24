В Омске будут судить местную жительницу, которая печатала деньги на принтере

Женщина расплачивалась за покупки поддельными деньгами на рынках и в киосках.

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в производстве и сбыте поддельных денежных купюр, сообщает прокуратура Омской области.

Заместитель прокурора г. Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

По версии следствия, в период с 2013 года до 2016 года данная гражданка, находясь в арендуемой квартире в г. Омске, используя компьютерную технику, отсканировала и создала файлы с изображением банковских билетов ЦБ РФ номиналом в 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Затем женщина распечатала не менее 424 купюр различного номинала.

Женщина расплачивалась за покупки этими поддельными деньгами на рынках Омска и в киосках, где отсутствуют устройства по определению подлинности денежных купюр.

19 марта 2016 года женщина была задержана сотрудниками оперативных подразделений в момент совершения преступления на территориях «Центрального» и «Первомайского» рынков.

В ходе личного досмотра полицейские изъяли у нее фальшивые деньги, а в ее квартире – оборудование для изготовления фальшивых денег, а также купюры различного достоинства с признаками подделки.

Всего женщине удалось напечатать поддельные купюры на сумму свыше 270 тыс. рублей. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Омска.