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Елена Малкова
28 Декабря, 2016 13:44

В Пермской галерее откроется выставка «Медвежьи истории»

Гравюра Е. Чарушина из фондов графики Пермской галереи.
Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 28 Декабря - DIXINEWS.

29 декабря в Пермской галерее открывается семейная новогодняя выставка «Медвежьи истории», рассказали в пресс-службе Пермской Художественной Галереи.

Это увлекательное путешествие в реальный и сказочный мир, центральным персонажем которого является герой многочисленных былин и сказок медведь.

На выставке представлены работы из фондов Пермской галереи и частных коллекций. Живопись Ивана Шишкина показывает среду обитания могущественного и бесстрашного царя леса. А с гравюр Юрия Васнецова, Евгения Чарушина, Виталия Стацинского из фондов графики Пермской галереи на зрителей смотрит совсем другой образ медведя - милый, плюшевый и косолапый герой из любимых детских сказок.

Настоящее украшение выставки - русские народные картинки XIX века – сказочные лубки, с которых на зрителей смотрит яркий и узнаваемый образ медведя из народных сказаний и легенд.

«Медвежьих историй» начинаются с карты гербов городов, на которых изображен символ выносливости, силы и отваги медведь. Далее, передвигаясь по выставочному пространству, образ медведя раскрывается более подробно. Он и царь леса, и сказочный герой, и мифологический персонаж, который имеет богатую символику в культуре.

Выставка будет работать до 28 февраля. Целью данной выставки является создание комфортного для ребенка музейного пространства с одной стороны и познавательного - с другой.

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