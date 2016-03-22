Общество

Елена Малкова
28 Декабря, 2016 13:34

Бывшие клиенты НПФ «Стратегия» получили из ПФР 59 млн. рублей

В ноябре ОПФР по Пермскому краю приступило к выплате средств пенсионных накоплений бывшим клиентам НПФ «Стратегия».
Источник фото: v-kurse.ru
Пермь, 28 Декабря - DIXINEWS.

В ноябре ОПФР по Пермскому краю приступило к перечислению средств пенсионных накоплений бывшим клиентам НПФ«Стратегия», сообщает пресс-служба ОПФР по Пермскому краю.

В декабре выплата средств пенсионных накоплений бывшим клиентам НПФ «Стратегия» (из числа тех, кто эти выплаты уже начал получать в прошлом месяце) осуществляется одновременно с выплатой пенсии.

На сегодняшний день в территориальные органы ПФР Пермского края поступило свыше 10,7 тысяч заявлений от бывших клиентов НПФ «Стратегия». По ним получены выписки из лицевых счетов застрахованных лиц. В них содержатся сведения о наличии или отсутствии средств пенсионных накоплений, о виде и сумме назначенных в НПФ выплат и другая информация.

Решение о выплате вынесено более чем по 9 тыс. гражданам. На сегодня 8,2 тыс. бывшим клиентам «Стратегии» уже выплачены средства пенсионных накоплений в совокупности на сумму 59 млн. рублей.

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