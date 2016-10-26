В Красноярском крае вырастет плата на капремонт

27 декабря на заседании регионального правительства были приняты несколько постановлений касательно капремонта общего имущества в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

На заседании был утвержден размер минимального взноса на капремонт на следующие три года.

При расчете были тщательно проанализированы действующий размер взноса на капремонт, его доступность для граждан, обоснованность темпов его роста по каждому типу МКД, учитывались и уровень инфляции и темпы увеличения стоимости услуг ЖКХ.

"При установлении минимального размера взноса на капремонт на 2017-2019 годы было принято решение сохранить те же параметры изменения, что были в предыдущем трехлетнем периоде - то есть рост не более чем на 30 копеек за квадратный метр ежегодно, что ниже уровня инфляции", - отметил министр строительства и ЖКХ края Николай Глушков.

Например, в пятиэтажном многоквартирном доме, расположенном в центральной части края, размер взноса на капремонт в текущем году равен 6,60 руб./кв. м. В 2017 году размер взноса на капремонт будет составлять - 6,90 руб./ кв. м, в 2018 - 7,20 руб./кв. м и 7,50 руб./кв. м - в 2019 году.