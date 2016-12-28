Казанский речной порт открыл зимнюю навигацию до Верхнего Услона

Казанский речной порт открыл зимнюю навигацию на воздушных подушках до Верхнего Услона, сообщает пресс-служба администрации Казани.

Как уточняется в сообщении, на данном маршруте будут работать два транспортных средства.

Из Казани транспорт отправляется в 07.10, 09.00, 15.00 и 17.10. Время в пути составляет 7 минут. Обратно из Верхнего Услона транспорт уходит сразу после прибытия – в 07.20, 09.10, 15.10 и 17.20. Вместимость транспортного средства – от 7 до 9 человек. Стоимость проезда составляет 91 рубль. Детям до 6 лет предлагается 50-процентная скидка.

По информации пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, для всех желающих «Татфлот» проводит прогулки по Волге и Казанке. Продолжительность прогулки – 30 минут, стоимость – 250 рублей, для детей до 6 лет - 125 рублей.