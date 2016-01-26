|
Елена Малкова
28 Декабря, 2016 11:29
В Воронеже работник банка подозревается в разглашении данных клиента
Воронеж, 28 Декабря - DIXINEWS.
Следственными органами СК РФ по Воронежской области на основании материалов, предоставленных региональным УФСБ России, в отношении старшего специалиста одного из банков г. Воронежа возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, совершенные из корыстной заинтересованности).
Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Воронежской области.
Как было установлено, в ноябре этого года житель Воронежа, работая старшим специалистом банка, из централизованной банковской системы незаконно получил информацию о движении денежных средств по счету клиента банка. Затем передал эти данные посторонним лицам за денежное вознаграждение.
Следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ проведены обыски по месту проживания подозреваемого и его родственников, были изъяты предметы и документы, которые подтверждают причастность подозреваемого к данному преступлению.
При проведении следственных действий подозреваемый дал признательные показания.
Расследование уголовного дела продолжается. По данной статье предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия