Криминал

Елена Малкова
28 Декабря, 2016 11:29

В Воронеже работник банка подозревается в разглашении данных клиента

Источник фото: surfingbird.ru
Воронеж, 28 Декабря - DIXINEWS.

Следственными органами СК РФ по Воронежской области на основании материалов, предоставленных региональным УФСБ России, в отношении старшего специалиста одного из банков г. Воронежа возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, совершенные из корыстной заинтересованности).

Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Воронежской области.

Как было установлено, в ноябре этого года житель Воронежа, работая старшим специалистом банка, из централизованной банковской системы незаконно получил информацию о движении денежных средств по счету клиента банка. Затем передал эти данные посторонним лицам за денежное вознаграждение.

Следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ проведены обыски по месту проживания подозреваемого и его родственников, были изъяты предметы и документы, которые подтверждают причастность подозреваемого к данному преступлению.

При проведении следственных действий подозреваемый дал признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается. По данной статье предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

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