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Елена Малкова
28 Декабря, 2016 11:07
В Волгограде на днях начнется продажа электронных проездных
Волгоград, 28 Декабря - DIXINEWS.
С 1 января в Волгограде вводится новая автоматизированная система оплаты проезда на общественном транспорте, сообщает пресс-служба администрации города.
Уже на этой неделе планируется начало продаж электронных транспортных карт, которыми в новом году можно будет оплатить стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях.
Получить транспортную карту, а затем и пополнять «электронный кошелек», можно будет в отделениях Почты России, кассах МУП «Метроэлектротранс», киосках Союзпечати.
Позже планируется подключить к системе и банковские терминалы, с помощью которых можно будет вносить денежные средства на карту. В будущем появится возможность пополнения средств на электронном проездном через Интернет.
Внедрение безналичной оплаты проезда на общественном транспорте является частью реализуемого городскими властями проекта в сфере транспорта. Проект предусматривает появление в областном центре и новых автобусных маршрутов, и современного транспорта.
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