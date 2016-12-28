В Волгограде на днях начнется продажа электронных проездных

По электронным транспортным картам можно будет оплатить стоимость проезда в общественном транспорте.

С 1 января в Волгограде вводится новая автоматизированная система оплаты проезда на общественном транспорте, сообщает пресс-служба администрации города.

Уже на этой неделе планируется начало продаж электронных транспортных карт, которыми в новом году можно будет оплатить стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Получить транспортную карту, а затем и пополнять «электронный кошелек», можно будет в отделениях Почты России, кассах МУП «Метроэлектротранс», киосках Союзпечати.

Позже планируется подключить к системе и банковские терминалы, с помощью которых можно будет вносить денежные средства на карту. В будущем появится возможность пополнения средств на электронном проездном через Интернет.

Внедрение безналичной оплаты проезда на общественном транспорте является частью реализуемого городскими властями проекта в сфере транспорта. Проект предусматривает появление в областном центре и новых автобусных маршрутов, и современного транспорта.