В Перми перед судом предстанет директор предприятия за сокрытие от налоговой 28 млн рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя крупного горнодобывающего предприятия, сокрывшего от налогов свыше 28 млн. рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Уралгорнефтемаш». Он обвиняется по ст. 199.2 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый в 2014 году, будучи осведомленным о наличии задолженности по уплате налогов и сборов и об аресте расчетных счетов возглавляемого им предприятия, сознательно скрывал полученную прибыль.

Он знал, что перечисление денег за оказанные предприятием услуги повлечет их безусловное списание, поэтому, давал указания своим подчиненным подготовить письма в адрес контрагентов, которые сам подписывал, производить оплату за поставленную продукцию на счета третьих лиц.

Так директор скрывал реальные финансовые операции по расчетному счету ООО «Уралгорнефтемаш».

В итоге объем сокрытых денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, превысил 28 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Перми.

Указанное горнодобывающее предприятие находится в стадии банкротства, поэтому налоговая служба поставлена в очередь кредиторов на получение возмещения причиненных убытков.