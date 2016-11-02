Криминал

Елена Малкова
28 Декабря, 2016 10:27

В Перми перед судом предстанет директор предприятия за сокрытие от налоговой 28 млн рублей

В итоге объем сокрытых денежных средств превысил 28 млн. рублей.
Источник фото: vkpress.ru
Пермь, 28 Декабря - DIXINEWS.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя крупного горнодобывающего предприятия, сокрывшего от налогов свыше 28 млн. рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Уралгорнефтемаш». Он обвиняется по ст. 199.2 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый в 2014 году, будучи осведомленным о наличии задолженности по уплате налогов и сборов и об аресте расчетных счетов возглавляемого им предприятия, сознательно скрывал полученную прибыль.

Он знал, что перечисление денег за оказанные предприятием услуги повлечет их безусловное списание, поэтому, давал указания своим подчиненным подготовить письма в адрес контрагентов, которые сам подписывал, производить оплату за поставленную продукцию на счета третьих лиц.

Так директор скрывал реальные финансовые операции по расчетному счету ООО «Уралгорнефтемаш».

В итоге объем сокрытых денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, превысил 28 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Перми.

Указанное горнодобывающее предприятие находится в стадии банкротства, поэтому налоговая служба поставлена в очередь кредиторов на получение возмещения причиненных убытков.

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