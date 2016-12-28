На «Зенит-Арене» завершены общестроительные работы

На стадионе в западной части Крестовского острова завершены общестроительные работы, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Генеральная подрядная организация – ОАО «Метрострой» – 26 декабря направила в Комитет по строительству уведомление о завершении общестроительных работ 1-го этапа согласно срокам, определенным государственным контрактом.

В рамках указанного госконтракта, с августа этого года благодаря мобилизации ресурсов на стадионе устранено более чем 300-дневное отставание от графика. Выполнены мероприятия на раздвижной кровле стадиона и выкатном поле, доведены до финиша отделочные работы, монтаж лифтового и эскалаторного оборудования, исполнен монтаж инженерных систем, заработала система художественной подсветки объекта, установлены павильоны зоны контроля доступа и осуществлен монтаж двухуровневых парковок вокруг объекта. Также проведены работы по благоустройству территории вокруг арены, где появились деревья и кустарники, оформлено травяное покрытие.

На сегодня Служба заказчика и Комитет по строительству проводят приёмку завершенных работ. Ростехнадзором проводится проверка для выдачи заключения о соответствии объекта проектной документации и техническим регламентам.

В рамках основного этапа строительства объекта, на участке площадью 169,999 тыс. кв.м предусмотрена застройка площадью 97,490 тыс. кв.м, строительный объем по проекту – 3 992 319,39 м3, 9 этажей, 68 тыс. мест.

Строительные работы на всех объемно-планировочных элементах объекта выполнены. Возведены несущие и ограждающие конструкции стадиона, металлоконструкции крыши, кровельное покрытие, в том числе светопрозрачное заполнение, выполнены механизация крыши и механизмы поля, фасадные работы.

Комитет по строительству Санкт-Петербурга представил полный пакет документов для получения разрешения на ввод стадиона в эксплуатацию.

Планируется, что на втором этапе реализуются проектные решения касательно адаптации стадиона к нормам FIFA. Мероприятия будут организованы во взаимодействии с АНО «Организационный комитет «Россия-2018» и АНО «Арена-2018».

Мероприятия по адаптации объекта, формированию временной инфраструктуры Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и ЧМ-2018, а также созданию периметра безопасности, будут реализованы в первом полугодии 2017 года.