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Елена Малкова
28 Декабря, 2016 07:47
В Самаре в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта
Самара, 28 Декабря - DIXINEWS.
В Самаре в связи с праздничными мероприятиями на площади Куйбышева и в целях безопасности дорожного движения с 31 декабря 2016 года по 1 января 2017 года ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
Исключение будет сделано для спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны и др.) и машин с пропусками.
Временное ограничение движение транспорта будет действовать с 13:00 31 декабря 2016 года до 8:00 1 января 2017 года на участках:
- по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.
Разработанные схемы движения автобусных маршрутов согласованы с дорожной полицией:
- маршрут № 24 «А/ст. «Аврора» - Хлебная пл.», № 92 «Калининградская - Дворец спорта» - будут двигаться в объезд по ул. Галактионовская, ул. Красноармейская и затем продолжит путь по своему маршруту в обоих направлениях;
- маршрут № 297 «Завод «Экран» - Речной вокзал» - организуется объезд по ул. Самарская, ул. Красноармейская и далее – по своему маршруту в обоих направлениях.
В новогоднюю ночь работа общественного транспорта будет усилена. Перевозка пассажиров будет организована силами муниципальных предприятий и коммерческих перевозчиков. Организованные в новогоднюю ночь маршруты будут осуществлять рейсы до 2.00 часов, некоторые до 4 часов утра 1 января.
В новогоднюю ночь будет организовано движение общественного транспорта в количестве 58 единиц. В период новогодних праздников движение транспорта будет организовано по режиму выходного дня.
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