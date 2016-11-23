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Елена Малкова
28 Декабря, 2016 06:58
В Свердловской области кондукторам запретили высаживать детей на мороз
Екатеринбург, 28 Декабря - DIXINEWS.
Работникам транспортных компаний запрещается в морозную погоду высаживать из автобуса детей, не оплативших стоимость проезда, сообщает ИА «Политсовет».
Как уточняется в сообщении, об этом министр транспорта РФ Максим Соколов уведомил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Как сообщает источник, в департамент информационной политики губернатора, главе региона пришло официальное письмо из Минтранса РФ.
«В последнее время участились случаи высадки из транспортных средств общего пользования детей, не оплачивающих проезд. В соответствии со статьей 14 ГК РФ допускается самозащита гражданских прав, при этом способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Представляется, что высадка детей в условиях низких температур, как самозащита гражданских прав перевозчиков на получение платы за проезд, не является соразмерной нарушению, и не может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка. Учитывая изложенное, прошу принять меры по недопущению высадки детей из транспортных средств», — говорится в официальном письме.
Нынче в уральской столице сообщалось сразу о ряде случаев, когда кондукторы в морозную погоду высаживали из салона общественного транспорта детей, не оплативших стоимость билета. Как уточняет источник, по всем случаям СК проводил проверки.
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