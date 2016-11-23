В Свердловской области кондукторам запретили высаживать детей на мороз

Этой зимой в Екатеринбурге сообщалось сразу о нескольких подобных случаях.

Работникам транспортных компаний запрещается в морозную погоду высаживать из автобуса детей, не оплативших стоимость проезда, сообщает ИА «Политсовет».

Как уточняется в сообщении, об этом министр транспорта РФ Максим Соколов уведомил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как сообщает источник, в департамент информационной политики губернатора, главе региона пришло официальное письмо из Минтранса РФ.

«В последнее время участились случаи высадки из транспортных средств общего пользования детей, не оплачивающих проезд. В соответствии со статьей 14 ГК РФ допускается самозащита гражданских прав, при этом способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Представляется, что высадка детей в условиях низких температур, как самозащита гражданских прав перевозчиков на получение платы за проезд, не является соразмерной нарушению, и не может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка. Учитывая изложенное, прошу принять меры по недопущению высадки детей из транспортных средств», — говорится в официальном письме.

Нынче в уральской столице сообщалось сразу о ряде случаев, когда кондукторы в морозную погоду высаживали из салона общественного транспорта детей, не оплативших стоимость билета. Как уточняет источник, по всем случаям СК проводил проверки.