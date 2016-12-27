Культура

Елена Малкова
27 Декабря, 2016 16:49

На праздники в московском метро зазвучат песни АВВА и музыка из любимых комедий

Новогоднее настроение пассажирам создадут песни по радио метро.
Источник фото: mos.ru
Москва, 27 Декабря - DIXINEWS.

Новогоднее настроение пассажирам создадут поздравления и песни по радио метро, сообщается на сайте мэра Москвы.

Радиостанция Московского метрополитена «Риома-М» запустила новогоднюю программу.

Пассажиры смогут послушать интересные факты, связанные с празднованием Нового года, праздничные стихотворения, а также отечественные и зарубежные музыкальные композиции, в том числе популярные песни из советских и французских комедий.

Праздничная радиотрансляция будет идти в вестибюлях, на эскалаторах, а также в кассовых залах на протяжении новогодних каникул - до 8 января.

Добавят праздничного настроения песни из наших фильмов и мультфильмов. Среди них «Пока часы двенадцать бьют» из кинофильма «Чародеи», «Пять минут» из «Карнавальной ночи», а также «Кабы не было зимы…» из мультфильма «Зима в Простоквашино».

Впервые в новогодней программе учащиеся школ поздравят жителей и гостей Москвы с Новым годом стихотворениями собственного сочинения. Также пассажиры услышат произведения Пушкина, Маршака и других поэтов на зимнюю тематику.

Дикторы расскажут занимательные факты из истории празднования Нового года. Слушатели узнают размер самой гигантской снежинки в мире, кто автор первой новогодней открытки, а также где и когда в столице был слеплен самый высокий в стране снеговик. Прозвучат в эфире радио метро и произведения классической музыки.

Кстати сказать, на Новый год подземка впервые будет работать круглосуточно.

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