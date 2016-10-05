Криминал

Елена Малкова
27 Декабря, 2016 15:36

В Воронежской области будут судить преступную группу за торговлю поддельным алкоголем мировых брендов

Преступная группа причинила также имущественный ущерб компаниям - правообладателям товарных знаков.
Источник фото: penza-post.ru
Воронеж, 27 Декабря - DIXINEWS.

Следственными органами СК РФ по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей г. Россоши Воронежской области: 45-летнего мужчины, его матери, гражданской супруги и их знакомых, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Воронежской области.

Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ, ч. 3 ст. 180 УК РФ и ч. 4 ст. 327.1 УК РФ.

Как установило следствие, указанные граждане в период времени с марта 2014 года по июнь 2015 года осуществляла перевозку, хранение и сбыт поддельного алкоголя под видом продукции мировых брендов. Хранение и сбыт жидкости осуществлялся как по месту жительства обвиняемых, так и в принадлежащих им помещениях в городе Россошь Воронежской области.

Преступная деятельность по перевозке, хранении и сбыту опасной спиртосодержащей жидкости являлась основным источником доходом для участников организованной группы - никто из них не имел заработка от легального труда.

Участникам организованной группы было известно, что реализуемая ими спиртосодержащая жидкость изготовлена с нарушением общих технических условий и представляет опасность для жизни и здоровья человека при её употреблении, предвидели последствия в виде отравления при употреблении данной жидкости, но относились к этому безразлично.

В ходе обысков сотрудниками Следственного комитета и полицейскими обнаружено и изъято свыше 30 тысяч бутылок поддельного алкоголя ведущих торговых марок. Речь идет о таких брендах, как «Hennessy», «Jack Daniels», «Chivas Regal», «Martini Bianco», «Olmeca Gold», «Старейшина» и др.. Изъятый алкоголь был готов к реализации. Более того, было изъято 5 бочек по 200 литров каждая; более 1000 полимерных бутылок по 1,5 и 5 литров; 46 коробок по 5 литров и 34 - по 10 литров со спиртосодержащей жидкостью.

Согласно заключению эксперта указанные образцы жидкости представляют угрозу жизни и здоровью человека при употреблении.

Участники преступной группы причинили истинным правообладателям товарных знаков имущественный ущерб, превышающий 41 млн. рублей.

С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 5 млн. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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