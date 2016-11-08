Общество

Елена Малкова
27 Декабря, 2016 14:01

Глава Бакальского городского поселения осужден условно за злоупотребление должностными полномочиями

Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно.
Источник фото: dorinfo.ru
Челябинск, 27 Декабря - DIXINEWS.

Саткинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главы Бакальского городского поселения, сообщает прокуратура Челябинской области.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

По версии следствия глава Бакальского городского поселения в период мая-июня 2015 года сделал устное указание начальнику отдела администрации произвести оплату штрафа в размере 2 тыс. рублей, назначенного ему за невыполнение в срок законного предписания должностного лица. Подчиненная оплатила штраф из своих средств.

В период с июня по август 2015 года по устному указанию главы было издано распоряжение о премировании работников администрации в совокупности на сумму более 41 тыс. рублей, которые в дальнейшем были собраны с премированных лиц и направлены на оплату его административных штрафов. Эти штрафы были назначены за неисполнение в срок законного требования судебного пристава-исполнителя и нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Ущерб, причиненный бюджету Бакальского городского поселения и должностному лицу, находящемуся в подчинении, составил свыше 42 тыс. рублей.

Суд назначил ему 3 года условно, с испытательным сроком 2 года. Также ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти и в органах местного самоуправления в течение трех лет.

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