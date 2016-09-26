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Елена Малкова
27 Декабря, 2016 13:43
Сотрудники Северо-Осетинской таможни задержали 2.5 кг ювелирных изделий
Республика Северная Осетия - Алания, 27 Декабря - DIXINEWS.
Два с половиной килограмма ювелирных изделий задержаны на таможенном посту МАПП Верхний Ларс, сообщили ИА «DixiNews» в пресс-службе ФТС России.
При проведении оперативно розыскных мероприятий на таможенном посту МАПП Верхний Ларс сотрудниками Северо-Осетинской таможни была пресечена попытка незаконного ввоза на территорию РФ ювелирных изделий.
Драгоценности из желтого и белого золота в количестве 526 штук общим весом около двух с половиной килограмм попытался ввезти гражданин Республики Армения, сокрыв их от таможенного контроля в своем багаже. По его словам, ювелирные изделия он вез в коммерческих целях.
В настоящее время товар изъят и направлен на экспертизу, а в отношении недобросовестного коммерсанта рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности.
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