Общество

Елена Малкова
27 Декабря, 2016 13:43

Сотрудники Северо-Осетинской таможни задержали 2.5 кг ювелирных изделий

Сотрудниками Северо-Осетинской таможни была пресечена попытка незаконного ввоза на территорию РФ ювелирных изделий.
Источник фото: time56.ru
Республика Северная Осетия - Алания, 27 Декабря - DIXINEWS.

Два с половиной килограмма ювелирных изделий задержаны на таможенном посту МАПП Верхний Ларс, сообщили ИА «DixiNews» в пресс-службе ФТС России.

При проведении оперативно розыскных мероприятий на таможенном посту МАПП Верхний Ларс сотрудниками Северо-Осетинской таможни была пресечена попытка незаконного ввоза на территорию РФ ювелирных изделий.

Драгоценности из желтого и белого золота в количестве 526 штук общим весом около двух с половиной килограмм попытался ввезти гражданин Республики Армения, сокрыв их от таможенного контроля в своем багаже. По его словам, ювелирные изделия он вез в коммерческих целях.

В настоящее время товар изъят и направлен на экспертизу, а в отношении недобросовестного коммерсанта рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности.

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