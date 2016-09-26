Сотрудники Северо-Осетинской таможни задержали 2.5 кг ювелирных изделий

Два с половиной килограмма ювелирных изделий задержаны на таможенном посту МАПП Верхний Ларс, сообщили ИА «DixiNews» в пресс-службе ФТС России.

При проведении оперативно розыскных мероприятий на таможенном посту МАПП Верхний Ларс сотрудниками Северо-Осетинской таможни была пресечена попытка незаконного ввоза на территорию РФ ювелирных изделий.

Драгоценности из желтого и белого золота в количестве 526 штук общим весом около двух с половиной килограмм попытался ввезти гражданин Республики Армения, сокрыв их от таможенного контроля в своем багаже. По его словам, ювелирные изделия он вез в коммерческих целях.

В настоящее время товар изъят и направлен на экспертизу, а в отношении недобросовестного коммерсанта рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности.