В Ростовской области на выплату шахтерам направлено ещё 11,3 млн рублей

По поручению губернатора Василия Голубева ОАО «Региональная корпорация развития» продолжает погашать задолженность по заработной плате работникам группы компаний ООО «Кингкоул», сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

26 декабря осуществлены выплаты за июнь 2015 года 768 работникам «УК «Алмазная» и ООО «Ростовгормаш» на сумму 11,3 млн. рублей.

Всего с 21 по 26 декабря было выплачено 16,7 млн рублей. За несколько дней было произведено 1170 выплат.

Стоит напомнить, что схема выплат, принятая этим летом, остается прежней: списки сотрудников будут предоставляться конкурсными управляющими и согласовываться региональным министерством труда и социальной защиты. Выплаты будут направлены работникам ОАО «УК «Алмазная», ОАО «Замчаловский антрацит» и ЗАО «Ростовгормаш».