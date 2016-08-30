Общество

Елена Малкова
27 Декабря, 2016 12:58

В Ростовской области на выплату шахтерам направлено ещё 11,3 млн рублей

ОАО «Региональная корпорация развития» продолжает погашать задолженность по зарплате работникам ГК «Кингкоул».
Источник фото: rostov.press
Ростов-на-Дону , 27 Декабря - DIXINEWS.

По поручению губернатора Василия Голубева ОАО «Региональная корпорация развития» продолжает погашать задолженность по заработной плате работникам группы компаний ООО «Кингкоул», сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

26 декабря осуществлены выплаты за июнь 2015 года 768 работникам «УК «Алмазная» и ООО «Ростовгормаш» на сумму 11,3 млн. рублей.

Всего с 21 по 26 декабря было выплачено 16,7 млн рублей. За несколько дней было произведено 1170 выплат.

Стоит напомнить, что схема выплат, принятая этим летом, остается прежней: списки сотрудников будут предоставляться конкурсными управляющими и согласовываться региональным министерством труда и социальной защиты. Выплаты будут направлены работникам ОАО «УК «Алмазная», ОАО «Замчаловский антрацит» и ЗАО «Ростовгормаш».

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