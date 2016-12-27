Новосибирская область получила 215 млн рублей на развитие индустриальных парков

В областной бюджет за 2016 год привлечено более 215 млн. рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Федеральная субсидия направлена на возмещение затрат по созданию инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области и Биотехнопарка в наукограде Кольцово.

Как рассказали в минэкономразвития региона, в течение 2016 года новосибирские индустриальные парки прошли проверку Минпромторга России на соответствие существующим требованиям, и вошли в федеральный реестр индустриальных парков.

Стоит отметить, что на протяжении всего времени создания и развития индустриальных парков региональное правительство оказывало поддержку за счет средств регионального бюджета, которые были направлены на развитие их инфраструктуры с целью создания территорий экономического развития.