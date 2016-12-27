Экономика

Елена Малкова
27 Декабря, 2016 12:41

Новосибирская область получила 215 млн рублей на развитие индустриальных парков

Биотехнопарк в наукограде Кольцово.
Источник фото: btp-nso.ru
Новосибирск, 27 Декабря - DIXINEWS.

В областной бюджет за 2016 год привлечено более 215 млн. рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Федеральная субсидия направлена на возмещение затрат по созданию инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области и Биотехнопарка в наукограде Кольцово.

Как рассказали в минэкономразвития региона, в течение 2016 года новосибирские индустриальные парки прошли проверку Минпромторга России на соответствие существующим требованиям, и вошли в федеральный реестр индустриальных парков.

Стоит отметить, что на протяжении всего времени создания и развития индустриальных парков региональное правительство оказывало поддержку за счет средств регионального бюджета, которые были направлены на развитие их инфраструктуры с целью создания территорий экономического развития.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Правительство РФ выделило 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Продукция ЗАО «Агрофирма «Мясо» стала дипломантами конкурса «100 лучших товаров России»
В Екатеринбурге к 2018 году построят новую ледовую арену

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронежской области будут судить преступную группу за торговлю поддельным алкоголем мировых брендов
Челябинск, 27 Декабря, 14:01.
Глава Бакальского городского поселения осужден условно за злоупотребление должностными полномочиями
Республика Северная Осетия - Алания, 27 Декабря, 13:43.
Сотрудники Северо-Осетинской таможни задержали 2.5 кг ювелирных изделий
Ростов-на-Дону , 27 Декабря, 12:58.
В Ростовской области на выплату шахтерам направлено ещё 11,3 млн рублей
Новосибирск, 27 Декабря, 12:41.
Новосибирская область получила 215 млн рублей на развитие индустриальных парков
Нижний Новгород, 27 Декабря, 11:48.
«Лимпопо» занял 1-е место в рейтинге развлекательных достопримечательностей Нижнего Новгорода
Красноярск, 27 Декабря, 11:08.
Злата Демьянова из Красноярска стала самым юным послом в истории Всемирных универсиад
Волгоград, 27 Декабря, 09:55.
В Волгоградской области бизнесмена осудили на 3.5 года за неуплату налогов
Уфа, 27 Декабря, 09:13.
Народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков стал лауреатом оперной премии «Casta Diva»
Ижевск, 27 Декабря, 08:50.
«Бастион» - прямые поставки техники из КНР
Москва, 27 Декабря, 08:41.
Полиэтиленовые трубы от «РТС-ГАРАНТ» - выгодное вложение в строительство коммуникаций
Омск, 27 Декабря, 08:31.
Губернатор Омской области раскритиковал организацию работ по уборке снега
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия