«Лимпопо» занял 1-е место в рейтинге развлекательных достопримечательностей Нижнего Новгорода

По версии популярного международного сайта путешествий зоопарк «Лимпопо» занимает 1-е место в списке развлекательных достопримечательностей Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба зоопарка.

Также «Лимпопо» является обладателем сертификата качества по итогам 2016 года.

Крупнейший в мире сайт для путешественников формирует рейтинги достопримечательностей городов, основываясь на отзывы посетителей. На сегодня зоопарк «Лимпопо» на первой строке рейтинга достопримечательностей, рекомендованных для посещения в Нижнем Новгороде. В категории «Развлечения» зоопарк «Лимпопо» обходит архитектурные достопримечательности города, а также музеи, парки, центры развлечений и отдыха.

Стоит отметить, что в 2015 году «Лимпопо» занял второе место среди зоопарков страны по версии сайта для путешественников.