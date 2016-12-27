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Елена Малкова
27 Декабря, 2016 11:48
«Лимпопо» занял 1-е место в рейтинге развлекательных достопримечательностей Нижнего Новгорода
Нижний Новгород, 27 Декабря - DIXINEWS.
По версии популярного международного сайта путешествий зоопарк «Лимпопо» занимает 1-е место в списке развлекательных достопримечательностей Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба зоопарка.
Также «Лимпопо» является обладателем сертификата качества по итогам 2016 года.
Крупнейший в мире сайт для путешественников формирует рейтинги достопримечательностей городов, основываясь на отзывы посетителей. На сегодня зоопарк «Лимпопо» на первой строке рейтинга достопримечательностей, рекомендованных для посещения в Нижнем Новгороде. В категории «Развлечения» зоопарк «Лимпопо» обходит архитектурные достопримечательности города, а также музеи, парки, центры развлечений и отдыха.
Стоит отметить, что в 2015 году «Лимпопо» занял второе место среди зоопарков страны по версии сайта для путешественников.
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