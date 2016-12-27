Спорт

Елена Малкова
27 Декабря, 2016 11:08

Злата Демьянова из Красноярска стала самым юным послом в истории Всемирных универсиад

Девочка, несмотря на юный возраст, уже активная сторонница здорового образа жизни.
Источник фото: krskstate.ru
Красноярск, 27 Декабря - DIXINEWS.

Четырехлетняя Злата Демьянова из Красноярска выбрана послом Зимней универсиады-2019, сообщается на официальном портале Красноярского края.

Злата - активная сторонница здорового образа жизни.

У юной жительницы Красноярска есть свой YouTube-канал, где размещаются видеоролики с ее участием, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Девочка занимается плаванием и художественной гимнастикой с самого раннего возраста. Кроме того, она изучает иностранные языки и занимается творчеством.

Дирекция Зимней универсиады-2019 давно искала посла-ребенка, который бы рассказывал сверстникам о предстоящем международном спортивном событии. Кандидатуру Златы поддержали действующие послы Зимней универсиады-2019: серебряный призер Олимпийских игр Николай Олюнин, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка мира Алена Заварзина, двукратный олимпийский чемпион Виктор Вайлд.

В сферу деятельности юного посла будет входить популяризация среди детей талисмана студенческих игр в Красноярске U-Лайки.

Шарф посла вручен юному видеоблогеру на краевом новогоднем празднике для одаренных детей, который состоялся в ледовом дворце "Арена. Север". Злата Демьянова стала самым юным послом в истории Всемирных универсиад. Первый ролик Златы о Зимней универсиаде -2019 уже появился на ее страничке в "ВКонтакте".

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