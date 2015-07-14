Криминал

Елена Малкова
27 Декабря, 2016 09:55

В Волгоградской области бизнесмена осудили на 3.5 года за неуплату налогов

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой г.Волжского.
Источник фото: dixinews.ru
Волгоград, 27 Декабря - DIXINEWS.

В Волгоградской области вынесен приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 18 млн. рублей, сообщает прокуратура Волгоградской области.

Волжский городской суд Волгоградской области признал 39-летнего директора ООО «Управление общестроительных работ» виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

Как было установлено, директор в 2012 году уклонился от уплаты налогов, внося в декларации ложные сведения о закупке материалов и осуществлении субподрядных работ четырьмя предприятиями, которые фактически свою деятельность не осуществляли.

Таким образом, ООО «УОР» не уплачены налоги в сумме более 18 млн. 700 тыс рублей.

Более того, директор ООО в 2014 году намеревался незаконно получить из бюджета возмещение НДС в сумме почти 3,5 млн. рублей за фиктивную сделку по продаже офисного здания фирме своей жены. Вину он не признал.

Волжский городской суд приговорил директора к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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