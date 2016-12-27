Народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков стал лауреатом оперной премии «Casta Diva»

Известный оперный певец, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков стал лауреатом оперной премии «Casta Diva», сообщает министерство культуры Республики Башкортостан.

Жюри в номинации «Певец года» отметило его следующие работы: Мефистофель в «Фаусте» Ш. Гуно на Зальцбургском фестивале, Филипп Второй в «Дон Карлосе» Дж. Верди, Линдорф, Коппелиус, Дапертутто, Миракль в «Сказках Гофмана» Ж. Оффенбаха в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Оперная премия «Casta Diva» впервые была вручена 10 лет назад. Победителей определяет жюри, в состав которого входят известные отечественные критики во главе с инициатором премии Михаилом Мугинштейном.