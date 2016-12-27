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Елена Малкова
27 Декабря, 2016 09:13
Народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков стал лауреатом оперной премии «Casta Diva»
Уфа, 27 Декабря - DIXINEWS.
Известный оперный певец, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков стал лауреатом оперной премии «Casta Diva», сообщает министерство культуры Республики Башкортостан.
Жюри в номинации «Певец года» отметило его следующие работы: Мефистофель в «Фаусте» Ш. Гуно на Зальцбургском фестивале, Филипп Второй в «Дон Карлосе» Дж. Верди, Линдорф, Коппелиус, Дапертутто, Миракль в «Сказках Гофмана» Ж. Оффенбаха в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Оперная премия «Casta Diva» впервые была вручена 10 лет назад. Победителей определяет жюри, в состав которого входят известные отечественные критики во главе с инициатором премии Михаилом Мугинштейном.
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