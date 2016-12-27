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Лидия Ломакина
27 Декабря, 2016 08:50
«Бастион» - прямые поставки техники из КНР
Ижевск, 27 Декабря - DIXINEWS.
В компании «Бастион» широко представлена линейка китайской техники, начиная от мотоциклов и скутеров и заканчивая снегоходами.
Компания занимается поставками китайской техники, а также запасных частей. Работая на этом рынке с 2009 года, компания накопила богатый опыт и зарекомендовала себя, как надёжный партнёр.
«Мы сотрудничаем с производителями, продукция которых имеет международные сертификаты соответствия и хорошо зарекомендовала себя в работе. Китайскую технику отличает наилучшее соотношение цены и качества, надёжность, неприхотливость в эксплуатации, простота в обслуживании. Высококвалифицированный персонал компании, имеет большой опыт работы на Российском и Китайском рынках. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому вопросу выбора техники и её техническому обслуживанию», - директор ООО «Бастион» Александр Сыров.
Продажа спецтехники из Китая осуществляется со склада и под заказ. Самые популярные модели мотоциклов, скутеров, снегоходов всегда есть в наличии.
Компания гарантирует своим клиентам полную ответственность за безопасность сделки на всех этапах, полное соблюдение условий контракта, надёжность и высокое качество работы.
ООО «Бастион»:
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