Бизнес

Лидия Ломакина
27 Декабря, 2016 08:41

Полиэтиленовые трубы от «РТС-ГАРАНТ» - выгодное вложение в строительство коммуникаций

Трубы полиэтиленовые.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 27 Декабря - DIXINEWS.

Полиэтиленовые трубы – безусловный лидер в строительстве качественной и надёжной коммуникации различного назначения.

Для проведения надёжной коммуникации требуются элементы строительного материала высокого качества. Трубы из полиэтилена активно используются для создания системы отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения.

Рабочий персонал «РТС-ГАРАНТ» поможет подобрать трубы для проведения разных типов коммуникаций, как в частный дом, так и в многоэтажный. Организация рабочего процесса в компании «РТС-ГАРАНТ» формируется на слаженной работе коллектива с большим опытом работы и уровнем знаний.

«Основной этап в строительстве коммуникации является выбор труб и комплектующих разных форм и диаметров. Каждая труба имеет свою маркировку (паспорт), по которому наши специалисты быстро определяют назначение данного товара и технические характеристики. Стабильное функционирование трубопровода обеспечивается уникальным химическим составом термопластического материала труб. Наличие защитного слоя поглощает колебания вибрации, воздействия механической силы, перепадов температур», - рассказал генеральный директор ООО «РТС-ГАРАНТ» Александр Сохарев.

В ассортименте компании «РТС-ГАРАНТ» предоставлены полиэтиленовые трубы и комплектующие следующих производителей: Техстрой, Polieco, Юнипласт,Georg Fischeг, Radius Systems Ltd., EuroStandart, Plastitalia, Frialen, Elofit, завод Соколъ, Полипластик и другие.

Сотрудничая с ведущими производителями мирового уровня, стоимость труб в компании «РТС-ГАРАНТ» существенно ниже от ценовой политики конкурентов. Низкая себестоимость пластиковых труб постепенно вытесняет металлические трубы на строительном рынке коммуникаций.

Число объектов, строительство которых шло при плотном сотрудничестве с компанией «РТС-ГАРАНТ», растёт с каждым годом: жилой комплекс Одинбург (г. Одинцово), аэропорт Шереметьево, многофункциональный спортивный комплект в г.Сочи при ФГУП «Юг-спорт», строительство накопительной автостоянки в порту «Кавказ», строительство систем водоснабжения и канализации в пос. Жостово в городском округе Мытищи Московской обл., жилой комплекс "Павловы озера" Истринский район, Московская область.

Преимущества использования труб из термопластического материала очевидны – их применение облегчает монтаж трубопровода и экономит Ваши денежные средства. Трубы и комплектующие от компании «РТС-ГАРАНТ» от надёжных производителей мирового уровня – это выгодное вложение в строительство коммуникаций.

ООО «РТС-ГАРАНТ»
121552, г. Москва, ул. Академика Павлова, 42, ком. 30.
Тел.: +7 (499) 149-35-48, +7 916-008-09-22.

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