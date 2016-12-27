Губернатор Омской области раскритиковал организацию работ по уборке снега

Виктор Назаров жёстко раскритиковал организацию работ в областном центре по уборке снега, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Губернатор потребовал в срочном порядке привести улицы и дороги Омска в нормативное состояние до Нового года.

Вопрос зимнего содержания автодорог в областном центре и муниципальных образованиях стал основной темой заседания региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, состоявшегося 26 декабря.

По оценке Госавтоинспекции, сегодняшняя ситуация требует экстренных мер для нормализации дорожного движения. Несмотря на предписания и представления о принятии мер по ликвидации неблагоприятных дорожных условий, направленных структурным подразделениям администрации и учреждениям города, кардинальных изменений не видно.

Городским управлением дорожного хозяйства до настоящего времени не разработаны планы зимнего содержания улиц и дорог Омска.

«Состояние тротуаров и подходов к пешеходным переходам на большинстве улиц не отвечают минимальным требованиям по обеспечению безопасности пешеходов. Наличие снежного наката, ледяной корки на дорожном покрытии, колейность и зауженность проезжих частей, образованные в результате несвоевременной, недостаточной и некачественной уборки снежных масс, являются причинами заторов практически в течение любого дня и факторами повышенной аварийности», - сообщил заместитель начальника ГИБДД Управления МВД РФ по Омской области Игорь Триколе.

Состояние УДС и проблемы в её содержании являются сопутствующей причиной свыше 65 процентов всех ДТП, количество которых заметно возрастает во время ухудшения погодно-климатических и дорожных условий. Особенно напряженная дорожно-транспортная обстановка складывается в городе с уборкой снега. И на территорию областного центра приходится более 75% всех автоаварий.

На вопрос главы региона Виктора Назарова, почему город не убирается, мэр Вячеслав Двораковский подчеркнул, что состояние омских улиц несравнимо лучше, чем в прошлые годы, каждый день вывозится до 7 тысяч кубометров снега. Руководитель региона усомнился в этих цифрах.

Минстрою поручено организовать контроль за состоянием проезжей части во всех муниципальных образованиях, с предупреждением всех ответственных за содержание дорог и трасс о необходимости предпринять все необходимые меры для устранения нарушений и выполнения предписаний ГИБДД.

Губернатор поручил направить соответствующие поручения всем муниципальным главам, напомнив, что уборка дорог местного значения – зона их личной ответственности: «Предупреждаю – там, где ГИБДД даст заключение, что авария произошла из-за недоработки дорожных служб, будут применены самые жёсткие взыскания», - подчеркнул Виктор Назаров.