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Елена Малкова
27 Декабря, 2016 07:51
В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 3.5 млн рублей
Казань, 27 Декабря - DIXINEWS.
После вмешательства прокуратуры сотрудникам сельхозпредприятия выплачено свыше 3,5 млн рублей долга по зарплате, сообщает прокуратура Республики Татарстан.
Прокуратура Арского района провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Сельскохозяйственное предприятие Марджани».
В ходе проверки было установлено, что 428 работников не получили зарплату за октябрь. Долг по зарплате превысил 3,5 млн рублей.
Прокуратура направила в адрес руководителя ООО «СХП Марджани» Марата Миначетдинова представление об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. В результате главному бухгалтеру предприятия объявлено замечание.
Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Руководителя оштрафовали на 20 тыс. рублей.
После вмешательства прокуратуры долг по зарплате полностью выплачен.
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