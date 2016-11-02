Общество

Елена Малкова
27 Декабря, 2016 07:51

В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 3.5 млн рублей

После вмешательства прокуратуры долг по зарплате полностью выплачен.
Источник фото: vkpress.ru
Казань, 27 Декабря - DIXINEWS.

После вмешательства прокуратуры сотрудникам сельхозпредприятия выплачено свыше 3,5 млн рублей долга по зарплате, сообщает прокуратура Республики Татарстан.

Прокуратура Арского района провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Сельскохозяйственное предприятие Марджани».

В ходе проверки было установлено, что 428 работников не получили зарплату за октябрь. Долг по зарплате превысил 3,5 млн рублей.

Прокуратура направила в адрес руководителя ООО «СХП Марджани» Марата Миначетдинова представление об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. В результате главному бухгалтеру предприятия объявлено замечание.

Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Руководителя оштрафовали на 20 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры долг по зарплате полностью выплачен.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Воронежской области обнаружено 1000 тонн зараженной кукурузы
57 тысяч жителей Красноярского края не смогут выехать заграницу
В Волгограде уборка улиц ведется в круглосуточном режиме

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков стал лауреатом оперной премии «Casta Diva»
Ижевск, 27 Декабря, 08:50.
«Бастион» - прямые поставки техники из КНР
Москва, 27 Декабря, 08:41.
Полиэтиленовые трубы от «РТС-ГАРАНТ» - выгодное вложение в строительство коммуникаций
Омск, 27 Декабря, 08:31.
Губернатор Омской области раскритиковал организацию работ по уборке снега
Казань, 27 Декабря, 07:51.
В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 3.5 млн рублей
Хабаровск, 27 Декабря, 07:15.
В Хабаровске завершено расследование уголовного дела по крушению вертолета МИ-8Т
Россия, Москва, 26 Декабря, 16:14.
Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток
Воронеж, 26 Декабря, 15:39.
В Воронежской области обнаружено 1000 тонн зараженной кукурузы
Красноярск, 26 Декабря, 14:43.
57 тысяч жителей Красноярского края не смогут выехать заграницу
Краснокамск, 26 Декабря, 13:48.
В Прикамье обнаружили цех по производству контрафактного алкоголя
Екатеринбург, 26 Декабря, 12:31.
В Свердловской области перед судом предстанет бывший старший следователь полиции
Волгоград, 26 Декабря, 11:47.
В Волгограде уборка улиц ведется в круглосуточном режиме
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия