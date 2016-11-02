В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 3.5 млн рублей

После вмешательства прокуратуры долг по зарплате полностью выплачен.

После вмешательства прокуратуры сотрудникам сельхозпредприятия выплачено свыше 3,5 млн рублей долга по зарплате, сообщает прокуратура Республики Татарстан.

Прокуратура Арского района провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Сельскохозяйственное предприятие Марджани».

В ходе проверки было установлено, что 428 работников не получили зарплату за октябрь. Долг по зарплате превысил 3,5 млн рублей.

Прокуратура направила в адрес руководителя ООО «СХП Марджани» Марата Миначетдинова представление об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. В результате главному бухгалтеру предприятия объявлено замечание.

Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Руководителя оштрафовали на 20 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры долг по зарплате полностью выплачен.